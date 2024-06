Locuitorii din Costinești sunt chemați din nou la urne. Biroul Electoral Central a decis anularea alegerilor pentru functia de primar. Biroul Electoral Central a hotarat in cadrul sedintei de marti sa admita cererea de anulare a alegerilor de la Costinesti formulata de PSD Constanta. ”Anuleaza alegerile pentru functia de primar din Circumscriptia electorala numarul 29 […] The post O iau de la capat! Au fost anulate alegerile pentru Primaria Costinești, dupa ce voturile au fost numarate de 6 ori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .