Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana insista ca atat Romania, cat și Italia sa actualizeze legea ce elimina barierele de reglementare in temeiul Directivei privind distribuția transfrontaliera a fondurilor Autoritațile romanești au recunoscut ca nu s-a realizat transpunerea integrala. Directiva privind distribuția transfrontaliera…

- Comisia Europeana a trimis in data de 15 iulie un aviz Romaniei, deoarece țara noastra a transpus incorect cea de-a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor. Conform unui comunicat CE, se pare ca autoritațile romane au scutit mai multe categorii de societați corporative și entitați juridice…

- Comisia Europeana a trimis, vineri, aviz motivat Italiei si Romaniei pentru ca aceste tari nu au transpus integral Directiva 2019/1160/UE, care modifica Directiva de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si Directiva…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE ) a pronunțat, ieri, hotararea in cauza C-328/20, Comisia Europeana (Comisia) impotriva Austriei, acțiune in constatarea neindeplinirii de catre statul membru menționat a unor obligații prevazute de Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor…

- Un magistrat de la Curtea de Apel Alba Iulia a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu o intrebare legata de procedura disciplinara si sanctionarea unui judecator pentru nerespectarea unei decizii a Curtii Constitutionale.

- Astazi, 19 mai, Comisia Europeana a trimis avize motivate Romaniei [ INFR(2021)0493 ] și Sloveniei [ INFR(2021)0505 ], solicitandu-le sa comunice informații cu privire la modul in care normele UE privind datele deschise și reutilizarea datelor din sectorul public [ Directiva (UE) 2019/1024 , denumita…

- ”Comisia a decis astazi, 19 mai, sa trimita avize motivate Croatiei, Ciprului, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Poloniei, Portugaliei si Romaniei pentru ca nu au transpus integral normele UE privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile prevazute in Directiva (UE)…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema ar putea stabili, luni, daca va continua judecata apelurilor din dosarul in care Darius Valcov a primit deja opt ani cu executare in prima faza a procesului sau daca prima decizie va fi anulata definitiv iar judecata reluata de la zero. Instanța…