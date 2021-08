Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii italieni au solicitat oficial anchetatorilor din Gorj informații și documente medicale din dosarul care il vizeaza gorjeanului, de 47 de ani, decedat la puțin timp dupa vaccinare. Barbatul a fost vaccinat cu vaccinul Astra Zeneca, dintr-un lot despre care s-a spus ca ar prezenta probleme.…

- Vanzarea unui copil nu constituie infracțiune in Romania. Este concluzia șocanta a Curții de Apel Cluj, care l-a achitat pe un barbat din Huedin dupa ce a cumparat un bebeluș. Individul a fost pedepsit pentru fals in declarații, dar nu pentru trafic de minori.Totul s-a petrecut in anul 2019, cand un…

- Un sofer a ajuns in fata judecatorilor dupa ce a dus cu masina pe cel care il ajutase in gospodarie. A scapat totusi ieftin, dupa ce, baut fiind, a provocat un accident si tot el a facut scandal. Incidentul a avut loc in urma cu trei ani. Ionel Chelaru muncise toata ziua in gospodarie, ajutat de O.T.…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) urmeaza sa analizeze, in ședința ce va avea loc la data de 29 iunie, solicitarea de schimbare a incadrarii juridice in cazul fostului secretar general al PDL și actual europarlamentar PNL, Vasile Blaga, judecat pentru fapte de corupție (n.r.…

- Politistul Derek Chauvin, condamnat anul trecut pentru uciderea afro-americanului George Floyd, risca 30 de ani de inchisoare. Nu se știe inca daca acesta va ramane in libertate sau nu. Sentința va fi data la audierea din 25 iunie. Fostul polițist Derek Chauvin, in varsta de 45 de ani, a cerut o pedeapsa…

- La sfarsitul anului 2020, magistratii de la Tribunalul Constanta au emis o decizie executorie prin care Teatrul de Stat Constanta era obligat sa o repuna in functia de director artistic pe actrita Dana Dumitrescu Postul a fost reinfiintat in cadrul organigramei aprobate de consilierii judeteni constanteni…

- O romanca, in varsta de 34 de ani, a incercat sa se sinucida in data de 6 august 2017, aruncandu-se in gol cu bebelușul ei de șapte luni in brațe , de la circa 70 de metri, din turnul castelului Denia din Alicante. Femeia i-a trimis si un mesaj de adio sotului ei. Dupa aproape patru ani, femeia a fost…