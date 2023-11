Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat, sambata dimineata, dupa ce a intrat cu un taximetru in scara unui bloc din municipiul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU "Somes". Un barbat a decedat, sambata dimineata, dupa ce a intrat cu un taximetru in scara unui bloc din municipiul Satu Mare,…

- Astazi, 30.09.2023, in jurul orei 18.00 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Someș” al judetului Satu Mare, a fost solicitat sa intervina pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Valea Morii, aproape de Tașnad. La locul evenimentului s-au deplasat…

- O locomotiva care tracta 19 vagoane cu titei a luat foc in noaptea de vineri spre sambata in judetul Satu Mare, fiind nevoie de interventia pompierilor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Somes” Satu Mare.

- O hala de cereale in care se aflau zeci de tone de grau, floarea soarelui si utilaje agricole a ars in noaptea de marti spre miercuri in localitatea satmareana Tiream, informeaza, miercuri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare, potrivit AgerpresPotrivit sursei citate, in jurul…

- Acțiunea civica de igienizare din cadrul campaniei “Ziua Curațeniei Naționale ed.2023” la care au participat pompieri și voluntari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș”al județului Satu Mare, s-a finalizat prin colectarea a 21 de saci plini cu deșeuri. Sectorul de intervenție…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Someș” al județului Satu Mare a raspuns “prezent” Zilei de Curațenie Naționala! Cadre militare alaturi de voluntari ai programului “Salvator din pasiune”, vor interveni, sambata 16 septembrie, la Padurea Noroieni, cu precadere in zonele de agrement ale acesteia.…

- Astazi, in jurul orei 14:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la stingerea unui incendiu produs la un utilaj de constructii (excavator) in municipiul Carei. La locul intervenției s-au deplasat 10 subofițeri din cadrul Detașamentului…