- In aceasta Europa cu doua viteze este usor sa fii suveranist cu banii si fondurile comunitare ale altora. Ungaria care sarbatoreste al patrulea mandat al lui Viktor Orban e aceeasi care din 2015 a inchis frontierele neadapostind migranti, desi beneficiaza de 34 de miliarde de euro din resursele europene.…

- Partidul de guvernamant Fidesz si-a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199. Liderul Fidesz, premierul Viktor Orban, si-a asigurat astfel…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

