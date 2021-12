O gumă de mestecat, noua armă împotriva Covid-19? Un nou studiu a aratat ca o guma de mestecat poate fi eficienta in reducerea transmiterii coronavirusului, oferind o noua arma pentru stoparea raspandirii bolii. In urma unei colaborarii intre cercetatorii de la Universitatea din Pennsylvania, Institutul Wistar și Fraunhofer SUA a stabilit ca o noua guma de mestecat care conține o proteina din plante poate ”prinde” virusul SARS-CoV-2, reducand incarcatura virala in saliva și scazand transmiterea coronavirusului, transmite heatheuropa.eu . Descoperirile pot ajuta la conceperea unei noi arme eficiente in lupta impotriva pandemiei Descoperirile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

