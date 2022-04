Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) anunta ca atacul impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania a fost revendicat de gruparea pro-rusa Killnet. Hackerii si-au motivat atacul postand pe Telegram o poza cu Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca ar fi promis furnizarea de arme Ucrainei.

- „E o greșeala acolo. Sunt și eu, dar nu am problema ca sunt nominalizat eu, ca președinte al Senatului (Camerei Deputaților - n.r.). Am spus foarte clar: Romania, daca este nevoie, este pregatita, atat legal, cat și moral sa faca acest pas. In acest moment, nu exista o decizie”, a afirmat Ciolacu, la…

- Atacul cibernetic produs vineri dimineata asupra mai multor site-uri ce apartin unor institutii publice si organizatii private din Romania a fost revendicat de gruparea de criminalitate cibernetica Killnet si este justificat de acestia prin faptul ca statul roman sprijina Ucraina in conflictul militar…

