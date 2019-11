Stiri pe aceeasi tema

- Se confirma informațiile publicate ieri pe www.aradon.ro: 30 de persoane, din Irak, Iran, Sri Lanka și Afganistan au fost depistate, sambata, de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Santana și polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Arad. Cei 30 de aflau…

- Politia elena a descoperit luni 41 de migranti ascunsi intr-un camion frigorific pe o autostrada din nordul Greciei, au declarat oficialitati ale politiei, citate de Reuters si AFP.Sapte dintre migranti prezentau probleme respiratorii si au fost transportati la spital. Migrantii erau tineri,…

- Poliția din Belgia a gasit miercuri 12 migranți in interiorul unui camion frigorific aflat intr-o parcare din nordul țarii, a declarat o purtatoare de cuvant a instituției, care a adaugat ca cele 12 persoane sunt in viața, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut…

- Migrantii au preluat controlul asupra unei parti a complexului, dar, conform unui purtator de cuvant al politiei, situatia a fost readusa sub control la primele ore ale diminetii. Centrele de primire si retinere a migrantilor in Malta se afla sub presiune odata cu sosirea catorva sute de persoane…

- Romania postdecembrista a fost marcata de o instabilitate guvernamentala cronica, potrivit unui studiu realizat de SNSPA in 2017, iar evoluțiile din ultimii doi ani au inrautațit statisticile. Chiar daca funcția de prim-ministru a fost, in ultimii 30 de ani, mai puțin inclinata catre instabilitate,…

- Ministerul de Interne din Croatia a respins acuzatiile ca 'nefondate si (...) absolut de neinteles' si sustine ca au fost provocate de determinarea Zagrebului de a proteja propriile frontiere si ale UE de migrantii ilegali. Relatiile niciodata foarte bune intre Croatia, membra UE, si Serbia, care…

- Politia germana a inchis platforma online xplosives.net in urma unei ample operatiuni impotriva infractionalitatii cibernetice, desfasurata in noua landuri federale, dar si in Lituania si Croatia, transmit dpa si Reuters potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat oficial emis marti, politistii au…

- Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industriale, afectata de tensiunile comerciale internationale, informeaza Reuters. "Economia ar putea sa…