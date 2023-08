O grupare interlopă a furat 500.000 de euro prin internet-banking, după clonarea paginilor unor bănci Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale și de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Galați, impreuna cu procurorii DIICOT Galați, au capturat o grupare infracționala care a obținut 500.000 de euro, bani retrași prin internet – banking din conturile a 41 de persoane. Polițiștii de la „Investigații Criminale” și „Crima Organizata”, impreuna cu procurorii de la DIICOT Galați au efectuat 36 de percheziții domiciliare in mai multe localitați din țara, 15 percheziții la București, cate 7 percheziții in comuna Frumușani și comuna Ganeasa și cate o percheziție la Popești-Leordeni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

