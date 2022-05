Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita.La data de 05.05.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul I.G.P.R.…

- In aceasta dimineața, au loc mai multe percheziții pe raza județelor Arad, Bihor și Valcea. Este vizata o rețea de distribuție de droguri de risc și mare risc. „La data de 05.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna…

- Doi traficanti din Bucuresti, inarmati cu pistoale, au fost retinuti vineri de procurorii DIICOT, dupa ce au fost prinsi in timp ce vindeau cocaina. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, miercuri, 26 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si mai multe judete, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari formata din romani, acuzata ca a clonat, in Belgia, carduri de alimentare cu carburant, prin montarea de dispozitive…

- Prejudiciul total in dosarele solutionate in cursul anului 2021 de catre procurorii DIICOT a fost de 585.496.376 lei si 4.968.786 euro, in scadere cu aproape 50% fata de anul 2020, se arata in raportul de activitate al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.P.F. Henri Coanda au depistat o femeie, cetatean brazilian, care a incercat sa introduca in tara aproximativ 1 kg de cocaina ingerata in stomac. In cauza, se efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, sub aspectul savarsirii…

- Un primar PNL, Robert Stefan, a fost saltat și reținut de DIICOT alaturi de alte patru persoane! Cei cinci sunt suspectați de trafic de minori, viol, loviri si alte violente si influentarea declaratiilor și sunt cercetate de catre procurorii DIICOT. Faptele s-au produs in perioada 207 – 2018, victima…