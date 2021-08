Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Kandahar se tem de avansul talibanilor asupra orașului. Mii de afgani s-au mutat și mulți au fost forțați sa fuga in locuri mai sigure, in timp ce talibanii inconjoara orașul Kandahar, informeaza Aljazeera.com. Saptamana trecuta, Kawsar Sama și familia ei și-au impachetat lucrurile…

- Parcare in locul sediului PSD. Primaria Galați anunța ca va construi doua parcari subterane in zone aglomerate ale orașului. Pentru realizarea uneia dintre ele este nevoie de demolarea sediului PSD, potrivit Mediafax. Una dintre parcarile subterane va fi construita sub un parc aflat langa Spitalul de…

- CHIȘINAU, 14 iul - Sputnik. Dezastru in orașul rus Ulan-Ude. O ploaie torențiala a inundat noaptea trecuta strazile, iar o parte din localitate a ramas fara curent electric. Locuitorii orașului au postat pe rețelele de socializare mai multe imagini in care au surprins surpaturi kilometrice…

- Explozia de la Combinatul AzoMureș a speriat zeci de locuitori in miez de noapte. Inspaimantați de bubuiturile puternice, majoritatea oamenilor au ieșit la geam pentru a vedea ce se intampla. Mare le-a fost mirarea cand au constatat ca nu este vorba nici de un tunet și nici de un accident. Surprinși…

- Intrecerea de la Constanta a fost prima competitii de vehicule electrice pentru copii eKarting din sezonul estival 2021. 36 de copii cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani au participat, timp de doua zile, la Constanta, la primul circuit stradal de karting electric pentru copii din lume, cu zero emisii…

- Aquatim anunța locuitorii din Buziaș, Bacova, Silagiu, Hitiaș, Racovița și Ficatar ca au intervenit probleme in tratarea apei la Stația de tratare Buziaș. Aquatim va pune la dipozitia cetatenilor cisterne cu apa potabila, iar tarifele vor fi reduse pentru utilizatori. Mai exact, in ultima perioada,…

- Holdingul Green Group se alatura Zilei Mondiale pentru Combaterea Deșertificarii, o inițiativa a Organizației Națiunilor Unite, sarbatorita pe tot globul in data de 17 iunie, cu un proiect aliniat tematicii propuse pentru anul acesta, a regenerarii naturii și pamantului și incurajarii apropierii oamenilor…

- Locuitorii comunei Vintileasca sunt in continuare terorizați de urși. Aproape ca nu trece o zi fara ca pe raza acestei comune sa nu fie sesizata prezența unuia sau a mai multor urși. Urșii pot fi vazuți ziua, seara, dimineața și noaptea, aproape in toate satele comunei, in special in zona gospodariilor…