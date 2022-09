Stiri pe aceeasi tema

- O groapa de 5 metri a aparut pe un camp de langa localitatea 23 August din Constanța. Fenomenul straniu l-a facut pe primar sa reacționeze imediat și sa cheme un expert. Groapa s-a format in mijlocul unui camp ca și cand pamantul de acolo ar fi disparut pur și simplu. Autoritațile locale au imprejmuit…

- R: Cum vedeti agricultura/zootehnia Romaniei comparativ cu cea din alte tari europene, in conditiile actuale de seceta? Cum influenteaza agricultura/zootehnia din Romania situatia din Ucraina si cerealele venite de acolo? Cum preconizati ca va fi urmatoarea perioada in agricultura? Daniel Buda: Romania…

- Autoritațile chiliene au inceput luni sa investigheze o groapa misterioasa cu un diametru de aproximativ 25 de metri care a aparut in weekend intr-o zona miniera din nordul țarii. O groapa de apa, in apropiere de o localitatea Tierra Amarilla, Chile a fost descoperita. Autoritațile spun ca are o adancime…

- O conducta de apa calda s-a spart, joi dupa-amiaza, si s-a transformat intr-o fantana arteziana pe un bulevard din Constanta. Din cauza acestui incident, mai multe cartiere au ramas fara apa calda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Taxa de parcare in Mamaia ar putea fi suspendata pe timpul nopții RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Taxa de parcare în stațiunea Mamaia și în municipiul Constanța ar putea fi suspendata pe timpul nopții. Primarul Vergil Chițac va propune acest lucru consiliului local,…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A2 București – Constanța din cauza unui accident care s-a produs in județul Calarași. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, la kilometrul 71, in zona localitații Dor Marunt, județul…