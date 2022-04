Stiri pe aceeasi tema

- O noua groapa comuna cu zeci de civili ucraineni a fost descoperita sambata in Buzova, un sat eliberat situat in apropiere de capitala Kiev, care timp de saptamani a fost ocupat de fortele rusesti, a declarat un oficial local citat duminica de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Seria bombardamentelor continua in Ucraina, acolo unde de 22 de zile a izbucnit razboiul. Situația e extrem de complicata, iar astazi autoritațile au mai anunțat cel puțin 21 de morți. Armata rusa a acționat din nou, iar in urma atacului 25 de persoane au fost ranite.

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Orașul-port Mariupol, din sudul Ucrainei se afla sub bombardament rusesc de cateva zile, iar cel puțin 1.170 de civili au fost uciși aici de la inceputul invaziei, a declarat viceprimarul orașului, potrivit BBC . In prezent, exista și relatari potrivit carora autoritațile locale au sapat o groapa comuna…

- Au avut loc lupte grele intre ucraineni și ruși in orașul Harkov, in regiunea Sumy și in apropiere de Kiev, iar oameni au murit din ambele parți. Convoiul militar rusesc la nord de Kiev se intinde pe 64 km.

