Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi britanici au avut dificultati in ajunge la locurile de munca marti, in prima zi a grevei la caile ferate in Regatul Unit, confruntat cu numeroase miscari sociale pe fondul cresterii costului vietii, relateaza AFP.

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrind gravitatea crizei sociale din Regatul Unit cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani. "Asistentele medicale s-au saturat", a rezumat Pat Cullen,…

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrand gravitatea crizei sociale din Regatul Unit, cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani.

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrand gravitatea crizei sociale din Regatul Unit cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani, transmite AFP.

- Asistentele medicale britanice vor intra in greva pe 15 si 20 decembrie, o miscare fara precedent in 106 de ani, ilustrand gravitatea crizei sociale din Regatul Unit cu miscari sociale in multe sectoare care nu s-au mai vazut de zeci de ani, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Activitatea in intreaga Grecie este perturbata miercuri din cauza unei greve generale organizate de sindicatel din sectorul privat si public impotriva cresterii preturilor. Au loc de asemenea manifestatii in mai multe orase, inclusiv la Atena.

- Operatiune speciala pe caile ferate franceze. Peste 50 de trenuri au fost puse la treaba pentru a curata frunzele cazute pe sine si care, in cantitati mari, ar putea pune probleme serioase de siguranta pe liniile de rulare.

- ​SUA nu are linii de mare viteza și puțini pasageri iau trenul, dar țara are o rețea extraordinar de intinsa de trenuri de marfa care transporta de la cutiile cele mai mici, pana la autoturisme și utilaje grele. Vineri sunt mari șanse sa inceapa o greva care ar putea paraliza economia SUA, cu costuri…