In primul interviu dupa accidentul de circulație pe care l-a provocat in 2019, in care a murit un tanar de aceeași varsta cu el, Mario Iorgulescu, 27 de ani, a declarat pentru Fanatik ca regreta „greșeala”, iși cere scuze familiei indoliate și o asigura de „sprijinul sau”. Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, este internat intr-o clinica de psihiatrie, in Italia: „Am o leziune la lobul frontal, medicii spun ca e de cand eram copil, de cand am cazut in cap. Nu ma simt deloc bine, am momente cand o iau razna”. Am facut aici și terapie cu magneți și cu electroșocuri.…