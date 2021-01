Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a ales-o marti in postul de secretar general al Adunarii pe Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, care devine prima femeie ce detine acest post in istoria de 72 de ani a APCE, informeaza un comunicat de presa al forului.

- 14 ianuarie 2021 Senatorul Titus Corlațean, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a participat joi, 14 ianuarie a.c., la o reuniune in format virtual a Grupului Socialiștilor, Democraților și Verzilor din cadrul APCE. Cu acest prilej au fost…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost ales secretar general al Partidului Muncitorilor, la putere, al carui presedinte a fost pana in prezent, a anuntat luni agentia oficiala KCNA, citata de AFP. Potrivit analistilor, aceasta schimbare simbolica a titulaturii isi propune sa consolideze…

- Ministerul de Externe a transmis, sambata, ca marinarul roman care a fost rapid in Togo, pe 29 noiembrie, a fost eliberat si urmeaza sa fie repatriat in zilele urmatoare. In continuarea informatiilor comunicate cu referire la incidentul produs la data de 29 noiembrie 2020, in largul portului Lome Republica…

- MAE: Conditiile in care cetatenii romani calatoresc in Belgia Foto: mae.ro Orice persoana care sosește în Belgia dintr-o zona roșie, inclusiv România, trebuie sa intre în carantina, anunța Ministerul român de Externe. Dupa șapte zile de izolare, poate ieși, dupa un…

- Ministerul de Externe chinez a respins marti criticile papei Francisc cu privire la tratamentul aplicat de China minoritatii musulmane uigure, calificandu-le drept neintemeiate, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-o noua carte "Let Us Dream: The Path to a Better Future", care urmeaza…

- Ministerul de Externe din Azerbaidjan a anuntat luni ca trupele azere au doborat din greseala un elicopter militar rus in apropierea granitei cu Armenia, transmitand totodata Moscovei scuze pentru acest incident si disponibilitatea de a-i plati despagubiri, relateaza Reuters. Anterior, Ministerul rus…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca, din discutiile care se poarta, reiese ca vor putea fi organizate sectii de votare in strainatate, insa a punctat ca este posibil ca in unele tari numarul acestora sa fie redus sau sa se permita organizarea lor doar in sediile misiunilor diplomatice. "Suntem…