- Salvamontiștii din Neamț au intervenit in acest weekend pentru salvarea a doua femei de pe munte, in masivul Ceahlau. Turistele - una dintre ele insarcinata in ultima luna, iar cealalta cu un copil de doi ani - incercau sa coboare de la Varful Toaca, unde erau -6 grade Celsius, potrivit salvamontiștilor.

- O femeie gravida in luna a noua si o alta insotita de un copil de doi ani au solicitat sprijinul salvamontistilor, sambata seara, dupa ce au urcat pe munte, pe Varful Toaca, impreuna cu sotii lor, iar la coborare nu au putut continua drumul din cauza epuizarii, informeaza News.ro . Salvamontistii din…

- O femeie insarcinata in opt luni și o mama cu un copil de doi ani, din Iași, au ramas blocate pe munte, de unde au fost recuperate de salvamoniștii din Neamț. Salvatorii au intervenit, sambata, 9 octombrie, in zona Chica Fantanele pentru acordarea primului ajutor si transportul a doua turiste din Iasi…

- O femeie insarcinata in opt luni și o mama cu un copil de doi ani au ramas blocate pe un traseu montan din județul Neamț. Una dintre femei este epuizata, iar cealalta a facut un atac de panica, fiind solicitat ajutorul salvamontiștilor, informeaza Mediafax. Incidentul s-a produs sambata seara…

- Salvamontistii anunta o noua ”zi de foc”, in ultimele 24 de ore, fiind solicitati la 23 de accidente, un numar foarte mare de evenimente pe munte pentru aceasta perioada a anului. Cele mai multe interventii - cinci- au avut salvamontistii din Neamt, potrivit news.ro. ”Zi de foc pentru salvamontistii…

- Salvamontistii din Prahova au participat, in acest sfarsit de saptamana, la sapte actiuni de recuperare a unor turisti care fie s-au ratacit pe munte, fie s-au ranit in timp ce se aflau pe traseele de altitudine, cauzele accidentelor fiind neatentia, oboseala sau echipamentul neadecvat, arata News.ro.…

- Cinci autoturisme au ramas blocate, luni, pe un drum judetean in localitatea Durau, judetul Neamt, dupa ce a cazut un copac. Salvamont, dar si pompierii intervin in zona, potrivit news.ro. ”Pe muntele Ceahlau sunt persoane care solicita ajutor. Intervine Salvamont”, a transmis, luni, ISU Neamt.…