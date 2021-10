Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Bihor. O gravida de 32 de ani a murit in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Oradea, dupa 11 zile de chin. Femeia era in a 5-a luna de sarcina, nu se vaccinase și a ajuns la Urgențe cu simptome de COVID 19, dupa ce o saptamana a stat acasa și s-a tratat cu medicamente.Inițial…

- O femeie, asistenta medicala, in varsta de 34 de ani, a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv COVID-19 la internare. Familia femeii acuza medicii Spitalului Județean de Urgența Baia Mare ca i-ar fi spus despre decesul…

- Cristina, o asistenta in varsta de 34 de ani, infectata cu COVID, a murit la spitalul de Urgența Baia Mare. O femeie in varsta de doar 34 de ani a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca, asistenta medicala, nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv […] Source

- O femeie de 51 de ani din Bucuresti, vaccinata anti-COVID cu schema completa, a murit in Spitalul Judetean Buzau, unde fusese internata pe un loc la Terapie Intensiva. Surse medicale au precizat ca femeia de 51 de ani, din Bucuresti, avea hipertensiune arteriala si obezitate si fusese infectata cu SARS-CoV-2.…

- O femeie in varsta de 63 de ani a murit, dupa ce a fost infectata cu tulpina Delta. Aceasta era vaccinata cu ambele doze de vaccin anti-Covid-19, insa avea multiple comorbiditați, respectiv hipertensiune arteriala și hepatita C. In plus, femeia avea istoric de calatorie in Spania.Femeia de 45 de ani,…

- Doina Borțoș face publica povestea morții mamei sale, in Alba Iulia, pentru a le arata medicilor și asistentelor care refuza sa se imunizeze ca riscul nu e doar al personalului, ci, deseori, al pacienților vulnerabili. „Parintele meu a devenit victima sigura cand a intrat pe poarta spitalului!”, spune…

- Cercetatorii de la spitalul Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLVZ) din Aalst (Belgia) au raportat cazul fara precedent al unei femei de 90 de ani care a murit in martie din Covid-19, dupa ce a fost infectata simultan cu doua variante diferite, Alpha (britanica) si Beta (sud-africana), un fenomen probabil…