O gravidă în 8 luni, eroină după ce şi-a salva familia. L-a omorât pe unul dintre tâlharii care i-au ameninţat fiica Incidentul s-a petrecut la mijlocul saptamanii trecute, cand familia King statea linistita in locuinta sa din oraselul Lithia (Florida). In camera din fata se afla capul familiei, Jeremy, impreuna cu fiica de 11 ani, in timp ce mama se odihnea intr-o camera mai in spate, ea fiind insarcinata in opt luni. Pe neasteptate, in jurul orei 21.00, linistea a fost sparta de zgomotele talharilor, care au trantit usa de perete si au patruns vijelios in locuinta. L-au lovit pe barbat si au prins-o pe fata, punandu-i pistolul la tampla, dupa care au cerut toti banii aflati in casa. Degeaba a incercat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy King, in varsta de 34 de ani, era miercurea trecuta in locuința din Lithia (Florida), cu soția lui, in varsta de 31 de gravida, și de primul lor copil, ian varsta de 11 ani. Cei trei s-au trezit cu doi hoți inarmați peste ei in casa. Raufacatorii le-au cerut banii, a notat Daily Mail. […] Post-ul…

- Sambata, 19 septembrie 2019, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 59 de ani, din comuna Șona, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In dupa amiaza zilei de…

- 'Incidentul a avut loc in pauza, in cursul zilei de ieri (nu am primit inca informarea scrisa). Camerele de filmat au surprins altercatia dintre profesor si elev. Din cele relatate de doamna director, profesorul urmeaza sa fie introdus in Comisie de cercetare disciplinara. Din filmare, din cate mi-a…

- Un barbat de 31 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns in arestul politiei judetene pentru 24 de ore dupa ce a incalcat un ordin de protectie si s-a apropiat de sora lui, pe care a lovit-o. Incidentul a avut loc marti, in jurul orei 15.00.Politistii Sectiei de Politie Burdujeni au fost sesizati de…

- Familia preotului Florin Stamate, de la Parohia Sesuri, comuna Magiresti (Bacau) si-a condus fiica, pe Teodora, pe ultimul drum. Copila, care s-a stins din viata la varsta de 15 ani, a fost inmormantata departe de locul natal, in cimitirul manastirii Paltin, de la Petru Voda (judetul Neamt), ctitorie…

- Un baiat de cinci ani a fost lovit de un biciclist, iar apoi a fost lasat intr-o balta de sange. Incidentul dramatic s-a petrecut in Anglia. Micuțul se intorcea acasa de la școala pe bicicleta, iar...

- Un baiețel in varsta de 11 ani l-a atacat pe agresorul mamei sale cu o foarfeca. Copilul din Pinellas, Florida l-a injunghiat pe atacatorul mamei sale cu o foarfeca, pentru a-l determina pe agresor sa nu o mai loveasca. Femeia se afla la pamant și barbatul o lovea peste fața. Potrivit informațiilor…

- Ieri, 13 august, la ora 09.40 o femeie din Ocna Șugatag a sesizat Secția 5 de Poliție Rurala despre faptul ca a surprins in locuința sa un barbat necunoscut, care incerca sa sustraga un lanțișor de aur și patru ceasuri barbatești, din vitrina unui dulap. La vederea persoanei vatamate, barbatul a parasit…