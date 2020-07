Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Informațiile date publicitații luni, 13 iulie 2020 de Grupul de Comunicare Strategica anunța numarul romanilor infectați cu coronavirus. Pana astazi au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate,…

- Ziarul Unirea Alerta la primaria Cluj: Viceprimarul, in izolare la domiciliu dupa ce soția sa a fost confirmata cu COVID-19 Rezultat pozitiv la testul de coronavirus pentru soția viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Deși testul viceprimarului este negativ, acesta a decis sa se autoizoleze…

- Conform autoritaților, pana astazi, 1.708 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 02.07.2020 (10:00) – 03.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 21 decese (12 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau,…

- Detinutul extradat in Romania din strainatate depistat pozitiv la testul anti-coronavirus pe data de 29 mai a fost retestat, iar rezultatul este negativ. Astfel, ANP anunta ca, in acest moment, nu exista cazuri de Covid-19 in randurile detinutilor. In schimb, bilantul angajatilor ANP confirmati pozitiv…

- Testul pozitiv al portarului Aaron Ramsdale la Covid-19, dupa revenirea la antrenamente, a provocat un soc la clubul Bournemouth din Premier League si a starnit neliniste printre jucatori, a opinat antrenorul Eddie Howe. Ramsdale, care a reluat antrenamentele individuale in urma cu o saptamana,…

- Regina Elisabeta a doua se va retrage din viața publica timp de mai multe luni, in ceea ce va fi cea mai lunga absența de la indatoririle oficiale din cei 68 de ani de domnie, relateaza Sunday Times .

- Conform datelor DSP situația in județul Argeș se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 248; -persoane internate in spital: 149; -persoane vindecate: 46; -persoane diagnosticate pozitiv: 143; -persoane decedate: 13. Cea de a 13-a persoana este o femeie din Argeș…