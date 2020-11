O gravidă cu simptome de COVID-19 a murit. Avea 36 de ani O femeie insarcinata, in varsta de 36 de ani, a murit la Spitalul Județean din Craiova. Tanara avea simptome de COVID-19 și a fost testata. In așteptarea rezultatelor, starea ei s-a agravat. Tanara din Bailești ar fi fost transportata cu o ambulanța la Spitalul Filantropia din Craiova dupa ce a acuzat simptome de COVID-19. Se pare ca aceasta avea febra și probleme de respirație. Medicii ar fi cerut transferul ei la Spitalul Județean din Craiova. Cu acordul autoritaților și respectarea tuturor procedurilor, aceasta a fost mutata. Citește și: Cum trec gravidele și proaspetele mamici prin pandemie?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

