O grădiniță din nordul Ucrainei, distrusă de obuze trase de militari ruși O gradinița din Cernihiv a fost distrusa intr-un bombardament efectuat sambata dimineața de armata rusa. Orașul ucrainean se afla in nordul țarii, aproape de granița cu Belarus și Rusia. Din fericire in momentul atacului in cladire nu se afla nimeni, populația din zona adapostindu-se in locuri special amenajate. O gradinița din Cernihiv a fost distrusa […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

