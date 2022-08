O grădiniţă din Marea Britanie le-a transmis copiilor să poarte mai multe haine pentru a reduce costurile de încălzire „Nu ne putem permite sa avem incalzirea pornita toata ziua pentru ca ne va distruge”, a declarat proprietarul DaisyChain, Lee-Anne Lovegrove, pentru BBC. Camera de Comert britanica (BCC) a cerut guvernului granturi de urgenta in stil Covid pentru a ajuta firmele. Spre deosebire de multe gospodarii, nu exista un plafon de pret pentru facturile comerciale de energie. Multe firme mai mici vor fi in pericol pe masura ce incearca sa faca fata costurilor vertiginoase ale incalzirii si iluminatului local. Preturile en-gros la gaz au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Joi, preturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii britanici spun ca factura medie la energie va crește cu 80% in octombrie, pe fondul crizei din Europa, scrie site-ul britanic iNews. Vanzarile de lemne de foc sunt in creștere in Marea Britanie, pe masura ce gospodariile incearca sa iși faca provizii de combustibil, in așteptarea crizei energetice…

- Aproape o treime dintre familiile din Marea Britanie vor trai la limita saraciei in aceasta iarna, in condițiile in care facturile la energie urmeaza sa creasca din nou in ianuarie. Factura medie a gospodariilor a crescut deja cu 54% in acest an, ceea ce i-a forțat pe mulți britanici sa aleaga intre…

- Zeci de mii de britanici refuza sa iși plateasca facturile la energie in semn de protest fața de creșterea tarifelor. Multe din Marea Britanie se intreaba daca iși vor putea permite sa plateasca facturile la energie in viitorul apropiat. Dupa o creștere de 54% a plafonului de preț pentru gaze și electricitate…

- Facturile la energie in Marea Britanie vor fi schimbate la fiecare trei luni, conform unui nou plan prezentat joi de reglementatorul din sector, Ofgem, care are ca scop evitarea socurilor puternice legate de preturi, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Costul produselor de baza care alcatuiesc un mic dejun obișnuit a crescut cu peste 70% in ultimii doi ani in Regatul Unit, potrivit celui mai recent indice al produselor de baza pentru micul dejun realizat de rețeaua sociala de investiții eToro. Rata de creștere depașește dramatic creșterea de 11% a…

- Klaus Iohannis a confirmat ingrijorarile romanilor in cadrul discursului sau de la Summit-ul NATO de la Madrid. Președintele țarii a atins și subiectul crizei energetice prin care trece mare parte din Europa, inclusiv Romania, odata cu razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Iata ce se va intampla cu…

- Prețurile in ziua de azi au crescut enorm, indiferent ca vorbim despre cele cu care se vand casele sau la gaze și energie electrica. Ei bine, pentru a se bucura de mai mulți bani in buzunar, un roman a construit o casa unica și economica de 100 de mp, iar costurile la intreținere sunt cat la o garsoniera.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța modificarea denumirii manifestarii expoziționale organizata in perioada 3-5 iunie la Centrul Regional de Afaceri Timișoara in „SportVest”. „Datorita unei erori și luand act de prevederile Legii nr. 84/1998 precum și ale Regulamentului privind Marca…