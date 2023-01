Stiri pe aceeasi tema

- „Cele doua obiective vor beneficia de lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii, reabilitare termica a sistemului de incalzire/sau a sistemului de furnizare a apei calde, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu…

- Urmeaza sa fie semnat contactul de finantare, apoi vor demara lucrarile, potrivit comunicatului de presa al PNL Constanta. Valoarea totala a proiectului este de 2.841.370,63 lei cu TVA, mai indica sursa citata.The post PNL Constanta: Comuna Comana va beneficia de finantare prin PNRR first appeared on…

- Ieri, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, am semnat contractele de finantare pentru renovarea si reabilitarea energetica a inca trei importante institutii de invatamant din Constanta.Primarul Chitac a prezentat lista completa a institutiilor vizate. Iata anuntul primarului…

- Sesiunea de inscriere in Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati a fost prelungita pana pe 23 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit institutiei, in aceasta perioada sau…

- ”Am depus cererea de finantare, la Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea instalarii a 166 de statii de reincarcare pentru masinile electrice, proiect pentru care am primit aprobarea consilierilor generali, la ultima sedinta”, a anuntat, luni,l primarul general al Capitalei. Nicusor Dan…

- Ministrul Cseke Attila a semnat 23 de noi contracte de finantare prin Componenta 5 ndash; Valul renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru reabilitarea si renovarea energetica a unor institutii sociale, culturale si de invatamant, precum si a unor cladiri publice si multirezidentiale,…

- Unul dintre cele mai interesante și așteptate proiecte educative inițiate de Gradinița cu Program Normal nr. 1 Luduș, structura a Gradiniței „Casuța Fermecata", director prof. Carmen Petac s-a desfașurat in ziua de 4 noiembrie, la sediul Gradiniței din strada Vanatorilor sub titlul „Rapsodii de toamna".…

- Sistemul de iluminat public din Sebeș, Lancram, Petrești și Rahau, modernizat prin proiecte cu finanțare nerambursabila Municipiul Sebeș continua demersul de modernizare și eficientizare a rețelei de iluminat public din municipiu prin accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul privind cresterea…