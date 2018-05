Stiri pe aceeasi tema

- Cativa prescolari de la o gradinita din localitatea Mosoaia, judetul Arges, au fost scosi de urgenta, miercuri dimineata, din incinta unitatii de invatamant dupa ce un incendiu a izbucnit la un panou electric din apropierea cladirii. Potrivit purtatorului de cuvant al inspectoratului pentru Situatii…

- „Incendiul se manifesta cu flacara la o magazie, langa bucataria restaurantului, unde erau depozitate materiale diverse (alimente,mobilier etc.). In apropiere erau depozitate butelii. Acestea au fost evacuate in siguranta", potrivit ISU Caras-Severin. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul…

- Sectia de pompieri Macin intervine pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la o gospodarie din localitatea Dorobantu, judetul Tulcea.Potrivit ISU Delta Tulcea, ard aproximativ 25 de baloti lucerna si o sira de coceni.Incendiul a fost provocat chiar de proprietar in timpul unor lucrari de igienizare.Doua…

- Copii de la trei gradinițe din județul Ilfov au fost infectați cu Salmonella au descoeprit specialiștii Ministerului Sanatații. Cazul șocant, descoperit, joi, a afectat aproape 200 de copii.

- O veste buna pentru zalauanii ai caror copii invața la Gradinița cu program prelungit numarul 12 din Zalau este cea venita odata cu aprobarea Proiectului de hotarare privind reabilitarea completa și dotarea acestui obiectiv important din sistemul educațional din municipiu. Mai precis, consilierii locali…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si, din primele informatii, se pare ca ard mai multe cabluri, fara a exista pericul de extindere.Potrivit…

- Inspectorii sanitari au controlat cateva cabinete medicale școlare din județul Olt. Cele mai frecvente nereguli gasite de inspectorii sanitari la cabinetele școlare din Olt sunt sterilizare improprie, lipsa seringilor de unica folosința și a truselor de medicamente de urgența.

- Sperietura groaznica la o gradinița din Santana, in județul Arad. O parte din tavanul unui grup sanitar s-a prabușit. Niciunul dintre cei 100 de copii care invața acolo nu a fost ranit, dar parinții sunt ingrijorați.