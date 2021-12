Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Uniunii Europene au ajuns la un acord luni pentru a redacta o lista de posibile sancțiuni împotriva mercenarilor ruși care ar putea fi trimiși în regiunea Sahel din vestul Africii, potrivit unui anunț facut ministrul de externe al Franței, citat de Reuters.O investigație…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, joi seara, convocarea ambasadorului Frantei pentru a oferi explicatii dupa ce autoritatile franceze au sechestrat o ambarcatiune britanica pe fondul tensiunilor post-Brexit din cauza cotelor de pescuit. Administratia Emmanuel Macron este nemultumita ca Marea…

- Fotbalistul international francez Kylian Mbappe va fi "nasul" unuia dintre cei doi pui gemeni de urs panda nascuti pe 2 august la gradina zoologica din Beauval (centrul Frantei), a declarat, miercuri, directoarea institutiei, citata de AFP. Chinezul Zhang Jiaqi, medaliat cu aur la sarituri sincron…

- Un roman, caruia i se spune Jojo, in varsta de 53 de ani, a avut zilele trecute surpriza vieții. Primaria din Nisa i-a oferit un loc de munca și o casa. Gestul vine la un an dupa ce Jojo, un om al strazii, a impresionat Franța cu gesul lui de a-și dona toate economiile victimelor […] The post Gestul…

- Franța impune noi condiții la intrarea in țara. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca romanii pot intra in Franța doar daca au teste PCR sau antigen realizate cu cel mult 24 de ore inainte, daca sunt vaccinați sau trecuți prin boala. Autoritațile au revizuit condițiile de intrare in Franța,…

- Echipa naționala de fotbal a Franței s-a calificat joi seara in finala Ligii Națiunilor, invingand cu 3-2, in semifinala jucata pe Juventus Stadium, din Torino, reprezentativa Belgiei, dupa ce „diavolii roșii” au condus la pauza cu 0-2. In finala, Franța va lupta pentru titlul impotriva Spaniei.…

- Autoritațile franceze vor sa acorde subvenții pentru compensarea majorarii preturilor la carburanti, dupa un model aplicat pentru atenuarea efectelor cresterii preturilor la gaze si electricitate, informeaza ...

- Un capitan roman de nava a fost arestat in Franța, impreuna cu tot echipajul sau format din cetațeni ruși, ucraineni, filipinezi și etiopieni. Autoritațile franceze au percheziționat nava in portul Dunkerque din nordul Frantei și au dat peste o cantitate impresionanta de cocaina: peste o tona, in valoare…