- Polonia va cumpara 24 de drone inarmate din Turcia, a declarat sambata ministrul polonez al apararii, devenind astfel primul membru NATO care va cumpara vehicule aeriene fara pilot la bord (UAV) produse in Turcia, informeaza Reuters. Dronele Bayraktar TB2, dintre care primele urmeaza sa fie livrate…

- Hotararea a fost luata de consiliul local, la propunerea primarului, care s-a consultat si cu cetatenii, dupa ce ursoaica Ina, care a stat 20 de ani inchisa intr-o cusca la zoo, se invarte si acum in cerc, desi este libera in Sanctuarul de Ursi de la Zarnesti. In februarie, primarul Andrei Carabelea…

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters,…

- Ministerul rus de Externe ii va convoca miercuri pe ambasadorii din Slovacia si cele trei tari baltice, relateaza marti agentia rusa Interfax, fara a avansa un motiv, relateaza Reuters. Prim-ministrii din Slovacia, Polonia si Ungaria au anuntat luni ca sprijina expulzarea de catre Republica Ceha a unor…

- Marea Britanie a iesit din lockdown, a deschis restaurantele din exterior, dar si Gradina zoologica din Londra. Decizia a fost luata spre incantarea copiilor care pot sa vada din nou animalele.

- Vizitatorii unei gradini zoologice din sud-vestul Chinei au fost șocați și derutați cand au vazut un caine golden retriever in cușca destinata leului african, scrie Digi24.ro. Intr-un videoclip care a circulat masiv pe rețelele sociale chineze in aceasta saptamana, un barbat a fost surprins cand a gasit…

- Polonia a decis sa introduca din nou, incepand de sambata, o serie de restrictii antiepidemice la nivel national, din cauza numarul tot mai mare de infectari cu coronavirus, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Adam Niedzielski, transmit dpa, AFP si Reuters, citate de Agerpres. ”Pandemia continua…

- Polonia si Ungaria sesizeaza Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu mecanismul european care conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea regulilor statului de drept, relateaza AFP si Reuters.