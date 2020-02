O generație incriminatâ pe nedrept, sau cum au schimbat cele 6 luni de proteste definitiv Hong Kongul Tulburarile au început cu marșuri în masa, în mare masura pașnice, împotriva unei propuneri de lege de extradare a locuitorilor din Hong Kong, în China. Deși proiectul de lege a fost retras de atunci, protestele inițiale au declanșat un torent de furie și frustrare împotriva sistemul politic din Hong Kong, aliniat clar politicii de la Beijing.



Începând cu luna iunie, protestatarii au formulat cereri referitoare la o ancheta privind acuzațiile de brutalitate ale poliției, dar poate mai important, au cerut o democrație mai mare.



Primele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un district din Shiyan, provincia Hubei, in centrul Chinei, a decis sa implementeze masuri specifice unei stari de razboi pentru urmatoarele 14 zile. Este vorba de prima actiune de acest gen in China de la aparitia coronavirusului Covid-19, in decemrie 2019, intr-o piata din orasul Wuhan, situat tot…

- Intr-un interviu acordat agentiei de presa Xinhua, Li Lanjuan, seful Laboratorului de stat pentru Diagnosticul si Tratamentul Bolilor Infectioase, a declarat ca au fost izolate doua tulpini de virus necesare pentru dezvoltarea vaccinului. Epidemia de coronavirus, care a izbucnit in orasul…

- China testeaza un medicament anti-HIV pentru a trata simptomele cauzate de noul tip de coronavirus. Autoritatile chineze din domeniul sanatatii au solicitat acel medicament pentru a ajuta astfel eforturile guvernului de la Beijing de a limita amploarea crizei. Medicamentul este o combinatie de lopinavir…

- Potrivit unui comunicat de presa al aeroportului clujean, în acest sens, în terminalele de plecari și sosiri, la biroul de informații, la cabinetul medical și în zonele ghișeelor de check-in ale aeroportului, au fost afișate mai multe anunțuri de informare și au fost…

- Oficialii chinezi au recunoscut ca virusul care afecteaza mai multe orașe din China se poate transmite de la om la om. Este confirmarea de care se temeau cel mai mult experții Organizației Mondiale a Sanatații. Noul virus din China a provocat un al treilea deces si a inceput sa se propage pe teritoriul…

- China a convocat miercuri un oficial al Ambasadei SUA de la Beijing pentru a protesta impotriva unui proiect de lege votat de Camera Reprezentantilor a SUA ce incrimineaza China pentru incalcari ale drepturilor...

- China a convocat miercuri un oficial al Ambasadei SUA de la Beijing pentru a protesta impotriva unui proiect de lege votat de Camera Reprezentantilor a SUA ce incrimineaza China pentru incalcari ale drepturilor omului impotriva minoritatilor musulmane din regiunea Xinjiang, informeaza dpa, potrivit…

- Finalul de an a fost unul destul de aglomerat pentru Skoda. Cehii au adus pe piața Superb facelift, noua generație Octavia și modelul electric Citigo iV. Acum, divizia Skoda din Rusia a publicat primele schițe cu viitoarea generație Rapid. Daca pe piața din Europa, modelul a fost inlocuit de Skoda Scala,…