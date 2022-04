Stiri pe aceeasi tema

- Prima imagine a unei gauri negre. Imaginea nu este o fotografie, ci a fost creata cu ajutorul a multiple telescoape in cadrul proiectului EHT Gaurile negre sunt obiecte extrem de misterioase și inca nu știm ce se intampla in interiorul acestora. Paradoxul informației a starnit multe discuții in lumea…

- Gaura neagra - reprezentare artistica Universul nostru ar putea fi intr-o gaura neagra. Poate ca suna ciudat, dar ar putea fi cea mai buna explicatie privind inceputul universului si pentru ceea ce observam noi astazi. Este o teorie care a fost dezvoltata in ultimele zeci de ani de un grup de fizicieni.

- O gaura neagra acumuleaza o coroana consistenta inainte de a emite jeturi. Acest lucru este dezvaluit, printre altele, de graficul „batailor inimii” pe care o echipa internaționala de astronomi l-a realizat cu o gaura neagra și o stea care orbiteaza una in jurul celeilalte. La fel cum singele dintr-o…

- Ceea ce astronomii au concluzionat ca fiind o gaura neagra la nici 1.120 ani-lumina de Pamint este in fapt altceva. Este vorba despre doua sisteme stelare unde una dintre stele „absoarbe viața” celeilalte. Departe de a fi dezamagitoare, concluzia ofera astronomilor oportunitatea incredibila de a explora…

- Cel mai mare stadion din Romania, Arena Naționala, și-ar putea schimba numele in 2022. Primaria Capitalei iși dorește sa atenueze pierderile financiare cauzate de stadion, iar una dintre soluții este inchirierea numelui catre un sponsor. Arena Naționala a fost inaugurata in 2011 cu meciul amical dintre…

- Traim vremuri la care nimeni nu s-ar fi gandit vreodata. S-a știut dintotdeauna ca, pentru a putea fi inmormantat, trebuie sa iți asiguri locul intr-un cimitir inca din timpul vieții. O mișcare deloc ușoara și, de obicei, costisitoare. Numai ca aventura nu se termina aici, cu cei peste 1.000 de lei…

- Gaura neagra - reprezentare artistica Conceptul de vid absolut, adica de spațiu in care nu se afla absolut nimic, este unul invechit. Spațiul, fara pic de materie in el, este departe de a fi fara nimic in el. Am scris un articol, Cat cantarește spațiul gol , unde am vorbit in detaliu despre spațiu și…

- Cea mai mare regie de transport public din țara, cu peste 11.000 de angajați și un buget de peste un miliard de lei a fost de-a lungul anilor e unealta foarte eficienta in mana politicienilor. Cand instrument de presiune, cand instrument de punere in aplicare a unor decizii populiste. Ba chiar masa…