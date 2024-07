Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din județul Suceava. 136 de beneficiari au fost evacuați. Autoritațile au activat Planul roșu de intervenție.

- Autoritațile din Amsterdam au anunțat planuri de a muta terminalul de croaziera pentru pasageri (PTA) al orașului din centrul orașului pina in 2035, astfel incit navele de croaziera sa nu mai faca escala acolo, reducind astfel presiunea turismului. Anul trecut, Consiliul municipal din Amsterdam a adoptat…

- Cetatenia romana a celei de-a treia persoane disparute, si ulterior gasita decedata, in urma inundatiilor produse, pe 31 mai, in Italia, in regiunea Friuli Venezia Giulia a fost confirmata duminica de Ministerul Afacerilor Externe . Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Consulatului General al Romaniei…

- Trei persoane au cazut intr-un bazin adanc de aproximativ cinci metri dintr-o localitate din județul Sibiu. Autoritațile au organizat o misiune de salvare. La fața locului au fost trimiși reprezentanți ISU și de la Serviciul de Ambulanța.

- Furt de trotineta in centrul Clujului. Proprietarul face apel la ajutorul clujenilor pentru a o recuperaUn clujean și-a parcat trotineta in Piața Unirii, din Cluj-Napoca și a asigurat-o cu un sistem antifurt. Insuficient, insa, se pare, pentru hoții experimentați, pentru ca aseara cand a ieșit de la…

- Cererile de demisie depuse inainte de Paști de mai mult de jumatate dintre judecatorii Curții de Apel Chișinau și aprobate ieri de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu ar trebui sa ne mire. Ele sunt firești, ca și plecarea din sistem, de anul trecut, a 16 judecatori ai Curții Supreme de Justiție…

- VIDEO: Un urs mare, ranit, a pus pe jar, autoritațile din Alba. Situația periculoasa, la 250 de metri de un cartier de case Un urs ranit a pus pe jar toate autoritațile din Alba Iulia. In baza unei legislații clare, toate instituțiile statului sunt nevoite sa pazeasca un tufiș in care s-a refugiat un…

- Un barbat de 30 de ani a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri, in comuna Dornești din județul Suceava. Pompierii au reușit sa il scoata in timp util, iar o ambulanța SMURD l-a transportat la Centrul de Primiri Urgențe Radauți pentru ingrijiri medicale.