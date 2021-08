Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi am vazut-o pe bunica, rezemata in carja, se ruga. Mi-am intors obiectivul spre dumneaei dar m-a observat si mi-a pozat, cateva clipe mai tarziu mi-a facut semn sa o fotografiez alaturi de o alta femeie. Mi-am permis sa le afisez aici si mi-ar placea sa-i ofer fotografiile in dar, inramate. Daca…

- In perioada 6-8 august, se va desfașura un turneu amical in Baia Mare. Pe langa formația gazda de la Minaur, la turneul din Maramureș vor mai participa CSM Bacau, Potaissa Turda și Poli Timișoara. Programul partidelor: Vineri, 6 august, ora 16:30, Minaur Baia Mare – CSM Bacau Vineri, 6 august, ora 18:30,…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii din Maramures avand asupra lor canabis, ciuperci halucinogene si ecstasy, au fost retinuti retinuti pentru trafic de droguri. Politistii au depistat, in localitatea Berchezoaia, doi tineri, un barbat si o femeie, de 25 de ani, din Cluj-Napoca si Mures, care ar…

- Incendiu violent azinoapte in Petrova, Maramureș. Pompierii militari din Vișeu de Sus au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei gospodarii din Petrova. Focul a izbucnit la acoperișul imobilului cu etaj iar intervenția a fost dificila din cauza…

- Au fost imagini incredibile in Baia Mare in noaptea de sambata spre duminica. Dupa ora 2,00, cand cluburile ar fi trebuit sa fie inchise (teoretic la ora 24.00) mai multe echipaje ale poliției, poliție economica, insoțite de jandarmi, dar și luptatori de la Trupele Speciale ale SAS din cadrul IPJ Maramureș,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației au identificat și predat autoritaților competente un cetatean ucrainean, cautat de autoritațile din Romania, pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații. Miercuri, 16 iunie a.c., in jurul orei 01.50, in Punctul…

- Plictiseala maxima in Baia Mare. Unii șoferi nu mai știu cum sa iasa in evidența. De “buieci” ce sunt, probabil.Așa s-a intamplat si azinoapte pe bd Independenței din Baia Mare, unde șoferul unui Audi inmatriculat in Maramureș l-a “insaniat” pe un amic cu… un scaun de birou.Practic acesta a legat o…

- Oroare in Maramures. Doi copii, un bebelus de numai trei luni, si un baietel de aproape 2 ani, au fost gasiti fara suflare, cu trupurile pline de vanatai. Din primele cercetari, chiar mama copiilor este suspecta de dubla crima: i-ar fi batut pe cei mici, pana cand n-au mai respirat. Bunica copiilor: „Am…