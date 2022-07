Stiri pe aceeasi tema

- Chiria ireala ceruta in Cluj pentru o garsoniera cu WC-ul in bucatarie. Un proprietar din acest oraș a anunțat ca vrea sa iși inchirieze apartamentul. Ce-i drept, este o locuința mai… speciala, in sensul in care langa aparatele existente intr-o bucatarie mai este amplasata și un vas de toaleta!… Chiria…

- O vila scoasa la vanzare a provocat un adevarat scandal intre un investitor imobiliar si executorul judecatoresc insarcinat cu organizarea licitatiei. Primul il acuza pe cel de-al doilea ca s-ar fi dat peste cap ca licitatia sa nu fie organizata, astfel incat debitorul sa ramana in proprietatea casei.…

- Contract de inchiriere – model actualizat pentru 2022. PDF. Contractul de inchiriere este esențial atat pentru chiriaș, cat și pentru proprietar. Acest document ii ofera siguranța chiriașului ca va putea folosi imobilul, pentru perioada inscrisa pe contract. Totodata, se evita riscul unei penalizari…

- Un inspector ANAF Oradea a fost trimis in judecata sub acuzația ca a luat mita 15.000 de euro dupa un control facut la o persoana fizica autorizata. Procurorii DNA Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Catalin Sabau, inspector ANAF Oradea, banuit de luare de mita…

- In jungla imobiliara din Cluj nu trece o zi fara sa apara un anunț cu o chirie nesimțita. De data aceasta, un proprietar le propune familiilor sau cuplurilor cu venituri mici sa inchirieze un apartament care le are pe toate: WC, aragaz, microunda, doar ca... in aceeași camera. Prețul pentru oferta…

- Scaunul lui Dan Petrescu se clatina, dupa eliminarea lui CFR Cluj din preliminariile dupa dubla cu Pyunik (0-0 in tur și 2-2, 3-4 la penalty-uri). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul e pe 21 iulie, la Cluj, returul fiind o saptamana…

- In 2022, un tren de la Cluj la Constanța face aproape 12 ore, iar cand temperaturile sunt foarte ridicate calatoria poate dura și 16 ore. Cam atat dureaza și un zbor cu escala pana la Los Angeles.

- La data de 27 aprilie 2022, in jurul 14.15, pe DN 14 B, intre localitațile Blaj și Craciunelu de Jos, un barbat de 52 de ani, din Blaj, in timp ce conducea o autoutilitara, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 54 de ani, din municipiul Cluj – Napoca.In urma accidentului, conducatorul…