O gară din Banat va fi modernizată printr-o investiţie de aproape 1,8 milioane euro Gara din Orșova va fi modernizata in urma unei investiții de aproape 9 milioane de lei. CFR Infrastructura a lansat vineri licitația pentru execuția lucrarii. Potrivit companiei, programul include modernizarea cladirii de calatori, cu asigurarea spațiilor destinate publicului calator, inclusiv facilitați pentru persoanele cu dizabilitați, dar și spații pentru activitați comerciale și de exploatare feroviara, […] Articolul O gara din Banat va fi modernizata printr-o investitie de aproape 1,8 milioane euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

