Stiri pe aceeasi tema

Un barbat, in varsta de 43 de ani, a comis 4 furturi in aceeași zi, la metroul din București. Dupa ce a furat bijuterii de la mai multe femei, polițiștii din Capitala au reușit sa-l prinda pe acesta.

Politistii din Iasi au demarat o ancheta dupa ce o publicatie locala a prezentat cazul unei eleve de la un renumit colegiu din municipiu care a fost batuta cu picioarele de o alta eleva de la Liceul Sportiv sub privirile mai multor tineri, potrivit Agerpres.

Polițiștii fac miercuri 5 percheziții la mai multe firme și la locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la 33 milioane de lei.

Polițiștii din Capitala fac percheziții in București și alte 12 județe intr-un dosar in care este vizat un fond privat de pensii, iar prejudiciul ar fi de aproximativ 22 de milioane de lei.

Polițiștii fac cercetari dupa ce in spațiul public au aparut imagini de la un concert desfașurat in București in timpul caruia unul dintre cantareți a intrat in conflict cu un spectator. Surse apropate anchetei spun ca in conflict a fost implicat cantarețul Grasu XXL. Polițiștii anunța ca au vazut

Polițiștii din Capitala fac luni 13 percheziții in București și județul Ilfov la locuințele unor persoane, la punctele de lucru ale unor firme și la un cabinet de avocatura, intr-un dosar de evaziune fiscala, fals in incrisuri și bancruta frauduloasa. Potrivit IGPR, 7 persoane vor fi duse la audieri.

Politistii au facut, marti, sapte perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar in care este vizata Primaria Sectorului 5, mai precis fostul primar al Sectorului 5, Daniel Florea.

Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, Alexandru Mazare s-a prezentat la sediul Serviciului de Investigații Criminale din București și urmeaza sa fie incarcerat in Penitenciarul Rahova.