O gălățeancă ar putea deveni miliardară în dolari, după divorțul anului Geanina Zaharia, o galațeanca plecata in urma cu mai bine de trei decenii din Romania, ar putea deveni miliardara in dolari in urma divorțului de John Paulson (captura foto pagesix.com). Ajuns in prezent la varsta de 65 de ani, acesta are o avere de 4,8 miliarde de dolari, bani obținuți in mare parte dupa ce a pariat ca piața imobiliara din SUA va pica, inainte de criza financiara din 2008. Inainte de a fi doamna Paulson, Geanina a lucrat ca secretara la compania celui de care dorește in prezent sa se desparta. In 2000, cei doi au hotarat sa se casatoreasca, in urma relației rezultand doua fiice.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Galati poate deveni miliardara: John Paulson, unul dintre cei mai cunoscuti investitori de pe Wall Street, care a castigat 20 mld. dolari si care pariaza acum ca Romania pierde procesul cu Rosia Montana, divorteaza de Jenny, secretara de care s-a indragostit. John si Jenny Paulson…

- John si Jenny Paulson divorteaza dupa 20 de ani de casnicie, decizie care va remodela una dintre cele mai mari averi din Statele Unite, relateaza Bloomberg, citat de Observatornews . Sotul detine o avere neta de 4,8 miliarde de dolari Anterior, The New York Post a raportat ca John si Jenny Paulson nu…

- O romanca din Galati poate deveni miliardara: John Paulson, unul dintre cei mai cunoscuti investitori de pe Wall Street, care a castigat 20 mld. dolari si care pariaza acum ca Romania pierde procesul cu...

- Criza financiara si Pandemia au majorat datoria publica de la circa 15% din PIB in 2008 la peste 47% din PIB la finele lui 2020, iar o consolidare bugetara cu o rata de corectie medie anuala a deficitului bugetar de circa 1,5% din PIB ar stabiliza datoria la putin peste 50% din PIB la orizontul lui…

- Criza provocata de pandemia de Covid-9, dar si cea determinata de inconstienta clasei politice, au dus la imprumuturi in nestire. Astfel ca datoria externa a Romaniei a ajuns la cote alarmante. Trebuie sa le returnam creditorilor cu 6,058 miliarde de euro in plus. Datoria externa pe termen lung a insumat…

- Directoarea FMI, Kristalina Georgieva, a anunțat luni ca Fondul Monetar International va distribui statelor membre Drepturile Speciale de Tragere (DST), in valoare de aproximativ 650 miliarde de dolari, furnizand "un impuls semnificativ" economiilor pentru depașirea crizei generata de pandemie, transmite…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Invitat la un post de radio, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a relatat o discutie pe care a avut-o cu Alexandru Nazare in sedinta de guvern despre dosarul Rosia Montana. Gheorghiu spune ca Romania va trebui sa plateasca 5 miliarde de dolari daca mentine dosarul la UNESCO. Daca il retrage, suma…