Stiri pe aceeasi tema

- Primul reprezentant al Guvernului in Botoșani susține ca a depus adeziune la sediul PNL inca de pe 1 martie și ca nu are nevoie de o dovada a acceptarii acesteia atat timp cat a participat la o mulțime de acțiuni oficiale ale partidului.

- Imediat dupa anunțarea rezultatelor la primul tur de scrutin, Ada Macovei a parasit conferința municipala, explicand ca nu poate sa il susțina nici pe Viorel Iliuța și nici pe Cristian Achiței dupa ce i-a criticat pe ambii in termeni extrem de duri la discursurile de susținere a candidaturii pentru…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, ca in municipiu se va construi o noua cresa cu zece grupe de copii. El a precizat ca s-a decis amplasamentul investitiei, la intrarea in municipiul Suceava dinspre Botosani, in cartierul Tineretii, unde a fost identificat un…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.931 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Cristi Balaj, președintele Agenției Naționale Antidoping, ridica semne de intrebare, dupa victoria obținuta de FCSB in meciul cu FC Botoșani, scor 2-1. Golul izbavitor din FCSB - Botoșani a venit in urma unei gafe imense comise de Eduard Pap. Portarul formației antrenate de Marius Croitoru a avut tot…

- Pana astazi, 26.232 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 17.04.2021 (10:00) – 18.04.2021 (10:00) au fost raportate 160 de decese (93 barbați și 67 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș,…

- Peste 300 de copii din judetul Botosani, cu varsta de pana la 14 ani, au fost infectati cu SARS-CoV-2, potrivit statisticilor realizate de Directia de Sanatate Publica (DSP). Datele centralizate de DSP arata ca, de la inceputul pandemiei, 337 de copii de pana la 14 ani au contactat noul coronavirus,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, miercuri, programul etapei a 3-a din play-off-ul si play-out-ul Ligii I, potrivit news.ro: Vineri, 23 aprilie Ora 17.30 UTA Arad – FC Hermannstadt Ora 20.30 Gaz Metan Medias - DinamoSambata, 24 aprilieOra 17.30 Astra…