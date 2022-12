Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna majora de iarna care a cuprins SUA aduce cel mai rece Craciun din ultimele patru decenii in anumite parți ale țarii, spun meteorologii. Peste 90 de milioane de oameni sunt sub alerte meteorologice de iarna in 37 de state. Se prognozeaza ca aproximativ 80% din țara va experimenta temperaturi…

- Peste 3.900 de zboruri au fost anulate vineri din cauza puternicei furtuni hibernale care loveste Statele Unite ale Americii si ii afecteaza pe cei care doreau sa calatoreasca de Craciun pentru a fi alaturi de familie, anunța Reuters.

- LIVE: Concert de colinde tradiționale la Targul de Craciun din Alba Iulia. Atmosfera sarbatorilor de iarna, in Cetate Vineri seara, la Targul de Craciun de pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina, este concert de colinde tradiționale. Spectacolul este susținut de Gheorghe Berghian (Gino), care aduce…

- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP.

- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la…

- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP.

- Lasso, un conservator, a acuzat in repetate randuri violentele, inclusiv in interiorul inchisorilor, ca fiind represalii ale bandelor de traficanti de droguri pentru eforturile guvernului sau de a combate acest trafic. Ecuadorul este un punct de tranzit pentru drogurile destinate Statelor Unite si Europei. Atacurile…