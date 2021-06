O furtuna solara lovește Pamantul cu o viteza uimitoare de 600 de kilometri pe secunda, astfel ca astronomii avertizeaza ca ar putea provoca probleme tehnice pe tot globul. Potrivit publicației britanice Express , o pata solara a eliberat o puternica erupție solara in sistemul solar. Din pacate pentru Terra, aceasta furtuna lovește in prezent Pamantul, iar experții spun ca viteza propagarii este de 600 de kilometri pe secunda sau mai mult de 2,1 milioane de km pe ora. Viteza propagarii este de 600 de kilometri pe secunda Din pacate pentru Terra, aceasta furtuna lovește in prezent Pamantul, iar…