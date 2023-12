Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Argentinei, economistul ultraliberal Javier Milei, a afirmat duminica seara in discursul sau de victorie ca „astazi incepe sfarsitul decadentei” si „reconstructia Argentinei” si a avertizat ca „nu vor exista jumatati de masura”, noteaza AFP. „Este o noapte istorica pentru Argentina”,…

- A fost furtuna de cod rosu pe litoral, cea mai puternica inregistrata vreodata la malul marii. De la nord la sud litoralul e ravasit complet. Cel mai grav e in orasul Constanta, unde ciclonul a lovit cu toata forta: copaci cu radacina de doi metri au fost smulsi din pamant, zeci de cladiri au ramas…

- In alegeri, ministrul peronist al Economiei, Sergio Massa, se confrunta cu libertarianul outsider Javier Milei. Massa ofera continuitate, dar a fost la conducere in timpul celei mai grave crize economice din ultimele doua decenii. Milei promite o terapie de soc economic, de la inchiderea bancii centrale…

- O furtuna puternica s-a abatut sambata asupra județului Constanta, aflat sub cod galben de vreme rea. Vantul a doborat copaci și stalpi de electricitate, care au avariat mai multe mașini. Autoritațile au primit peste 35 de apeluri la 112 pentru a trimite echipe de intervenție.

- Autoritațile spaniole au ordonat evacuarea a sute de oameni, din cauza unui incendiu de vegetație care a izbucnit in regiunea de sud-est a Valenciei, fiind provocat de vanturile puternice aduse de furtuna Ciaran. Zone mari din estul Peninsulei Iberice au fost in alerta maxima pentru vant puternic pentru…

- In jur de 1.000 de oameni s-au adunat duminica la un monument important din capitala Argentinei, Buenos Aires, imbracați in Omul Paianjen, cu scopul de a dobori recordul mondial pentru cei mai mulți oameni imbracați in celebrul supererou Marvel, adunați la un singur eveniment public, transmite Reuters,…