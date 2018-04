Stiri pe aceeasi tema

- Vremea le-a jucat cea mai mare festa de 1 aprilie americanilor. O furtuna de zapada aparuta din senin a adus un strat de zapada de pana la 15 centimetri pe Coasta de Est. Sute de accidente au fost raportate pe strazi, scrie realitatea.net.

- Politia neozeelandeza a anuntat joi ca ancheteaza cu privire la acuzatii ale unui fost agent dublu rus care afirma ca un necunoscut a incercat sa-l otraveasca pe o strada din Auckland in 2006, scrie AFP.

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- Roman mort in Malta, dupa o furtuna puternica. Un roman a murit și o femeie a fost ranita grav atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a facut ravagii, sambata in Malta. Revenim cu detalii. Post-ul Roman mort in Malta, dupa o furtuna puternica apare…

- Este vremea extremelor in lume. Sute de mii de oameni sunt sub amenintarea ninsorilor sau a inundatiilor. In Spania, drumurile sunt blocate de nameti, in timp ce in Noua Zeelanda a fost decretata stare de urgenta.

- Peste 600 de turisti au ramas blocati in regiunea Haast din Noua Zeelanda, vineri, din cauza unei furtuni puternice, iar cateva drumuri din tara au fost distruse si mai multe locuinte au ramas fara energie electrica, relateaza site-ul Radio New Zealand.

- Dupa temperaturile caniculare record din luna ianuarie, Noua Zeelanda se confrunta joi cu ciclonul tropical Fehi, care a provocat inundatii, evacuari si intarzieri in multe regiuni ale tarii, informeaza DPA. ''Este un inceput de luna cu rafale de vant si umezeala in multe parti…