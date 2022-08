Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, a declarat, marți seara, la Digi 24, ca prețurile la carburanți ar putea sa scada in perioada urmatoare, in condițiile in care Romania face importuri importante de motorina, inclusiv din Federația Rusa, informeaza News.ro . „Jumatate din cantitatea de motorina se…

- Autoritatile din vestul tarii sunt in alerta de cateva ore dupa ce statiile meteo indica faptul ca Banatul ar urma sa fie lovit de o furtuna puternica. Informatiile meteo despre aceasta furtuna au aparut inca de vineri seara. Meteorologii au lansat sambata avertizarea de cod rosu dupa ce radarele au…

- Multe legume uzuale nu sunt originare din Europa, ci ne sunt aduse din diferite continente și țari. Europa are o clima foarte variata, de la coasta arctica din nord la regiunea mediteraneana din sud. Aceasta diversitate inseamna ca UE este capabila sa produca și sa exporte o mare varietate de fructe…

- In contextul așteptarii formei finale a strategiei europene „From farm to fork” pentru Romania, producatorii de legume din Dambovița lanseaza impreuna cu Freshful by eMAG legume „Din Gradina”, produse cu gust obținute din semințe ale unor soiuri cu tradiție in Romania și crescute fara pesticide și erbicide.…

- Rețeaua de magazine de tip discount Supeco, cu 27 de magazine deschise in Romania, a ajuns acum și in orașul nostru. Nou magazin Supeco, deschis de catre Carrefour, se afla in incinta centrului comercial Park Plaza și ofera un sortiment vast de peste 5.500 de produse la cele mai bune prețuri și oferte…

- O furtuna puternica a lovit, luni dimineata, municipiul Constanta, iar mai multi copaci au fost doborati de vant, unii dintre ei cazand pe masini parcate. De asemenea, pompierii au intervenit la inundatii produse la doua case, la o biserica, dar si pentru scoaterea a doua persoane care se aflau intr-o…

- Furtuna puternica pe Autostrada Soarelui. Un telespectator ne-a transmis ca au fost probleme la km 112. Acolo au fost oprite in jur de 30 de mașini. Pana la 18:30, județul Constanța este sub cod portocaliu de vreme severa.

- Uniunea Europeana a anuntat ca a ajuns la un acord privind embargoul asupra petrolului rusesc. Cu toate acestea, va fi doar un embargo partial, deoarece nu va afecta petrolul rusesc importat prin conducte. Inca o data, masurile convenite par a fi un "embargo pe hartie", care nu afecteaza disponibilitatea…