O furtună magnetică lovește Pamântul astăzi și mâine. Cum ar putea fi afectată sănătatea oamenilor O furtuna magnetica lovește Pamantul pe 20 și 21 aprilie, avertizeaza site-ul Meteoagent. Potrivit specialișilor, exploziile solare duc la furtuni magnetice, care la randul lor perturba campul magnetic al Pamantului. Astfel de fluctuații pot afecta negativ funcționarea sistemelor de comunicații, dar și sanatatea oamenilor. Furtuna va acoperi planeta pe 20 și 21 aprilie, iar punctele […] The post O furtuna magnetica lovește Pamantul astazi și maine. Cum ar putea fi afectata sanatatea oamenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

