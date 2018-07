Nu a inceput inca weekend-ul, iar meteorologii au vești proaste! Ei au emis o alerta de vijelii si ploi torentiale, valabila in București pana la ora 15.00. Specialiștii au spus ca in urmatoarea ora, in Capitala vor fi averse ce vor cumula 10…15 l/mp si intensificari de scurta durata ale vantului. De asemenea, meteorologii au […] The post O furtuna face prapad in București in urmatoarea ora. E cod galben de vijelii si ploi torentiale in mai multe județe appeared first on Cancan.ro .