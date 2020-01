Stiri pe aceeasi tema

- Zona de sud-est a Braziliei a fost lovita de precipitatii masive iar in zona orasului Belo Horizonteau acestea au atins vineri 171,8 mm, cel mai inalt nivel consemnat intr-o perioada de 24 de ore in aceasta regiune de la debutul masuratorilor, in urma cu 110 ani, informeaza agentia Xinhua, citata…

- Cel putin 38 de persoane si-au pierdut viata miercuri in alunecari de teren provocate de ploile abundente din comuna Mugina, in nord-vestul Burundi, potrivit unui bilant stabilit joi de politie, relateaza AFP. Ploi abundente s-au abatut asupra colinei Nyempundu din Mugina, in provincia Cibitoke, la…

- Flamengo a castigat, sambata, Copa Libertadores, iar duminica, titlul in Brazilia. Aceasta situatie a fost posbila dupa ce principala contracandidata, Palmeiras, a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-0), de Gremio Porto Alegre, anunța news.ro.Citește și: Nicolae Badalau il…

- Charles Leclerc va utiliza un motor nou cu ocazia Marelui Premiu al Braziliei de la sfarșitul acestei saptamani. Informația a fost dezvaluita de oficialii Scuderiei Ferrari și are la baza o scurgere de ulei suferita in ultima sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu al Statelor Unite. La vremea…

- Cel puțin 17 persoane au murit in noaptea de marți spre miercuri in orașul Manaus, din nordul Braziliei, in urma unei operațiuni a Poliției, organizata pentru a opri o confruntare intre doua grupari de traficanți de droguri, informeaza Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a…

- Cel putin 42 de persoane au decedat in noaptea de luni spre marti in urma unei alunecari de teren care a afectat zeci de case din localitatea Bafoussam din vestul Camerunului, conform unui bilant actualizat anuntat de postul public de radio si citat miercuri de AFP potrivit Agerpres Tragedia a avut…

- Totodata, politia cauta la randul ei alte cateva zeci de persoane date disparute in orasul Bafoussam din vestul tarii. "Este evident ca va trebui sa le cerem oamenilor care sunt rezidenti in acest perimetru sa paraseasca zona, pentru ca regiunea este acum foarte periculoasa", a declarat Awa…

- Echipele de salvare din Camerun au cautat cu febrilitate eventuali supravietuitori sub daramaturile unor case prabusite in urma unei alunecari de teren, ce a fost provocata de ploi torentiale, care au facut cel putin 22 de victime, potrivit unor informatii si imagini transmise de postul national…