Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si-au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP. Citește și: ULTIMA ORA - FBI, percheziții…

- Un autobuz scolar s-a prabusit, luni dupa-amiaza, intr-o prapastie in nordul Indiei, in urma incidentului rutier decedand cel putin 30 de persoane, majoritatea copii, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s a prabusit intr o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Autobuzul a alunecat intr un defileu…

- Cel putin zece persoane au decedat, iar alte sase au fost ranite, in urma prabusirii unui hotel din orasul Indore, in zona centrala a Indiei, a anuntat un oficial al politiei locale, informeaza cotidianul Times of India.

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sambata seara, cand zece oameni au murit si doi au fost raniti, transmite Reuters, care citeaza politia locala.Operatiunea de salvare s-a incheiat si nu au mai fost inregistrate alte victime, a spus sub-inspectorul…

- Un fermier din nordul Indiei a smuls capul unui sarpe cu dintii, din razbunare, dupa ce ar fi fost muscat de reptila, un caz bizar, conform medicilor care sustin ca pe trupul barbatului nu se vede nicio urma de muscatura de sarpe, informeaza miercuri DPA. Incidentul a avut loc in districtul Hardoi din…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Un barbat a fost mușcat mortal de o cobra în timp ce acesta încerca sa îi coasa gura cu ața pentru a nu mai reprezenta un pericol. Șoferul auto din India a gasit reptila veninoasa stând relaxata la soare și a prins-o. Bhola Bath, care locuia…