O furtuna a provocat inundatii grave in statiunea bulgara Tarevo, determinand autoritatile sa declare stare de dezastru. Sirenele de avertizare au fost pornite, indemnand locuitorii sa se adaposteasca in locuri mai inalte. Purtatorul de cuvant al politiei din Burgas, Tvetelina Radneva, a declarat ca la numarul de urgenta 112 au fost primite numeroase apeluri de la persoane aflate in pericol. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise din Burgas si Primorsko pentru a se alatura serviciilor locale de pompieri pentru a actiona in urma inundatiilor. La popularul camping Arapia, apa a atins 2 metri.…