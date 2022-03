O fugă misterioasă: Celebra Alla Pugaciova a plecat din țară. Presa rusă a numit-o „trădătoare” Alla Pugaciova, cantareața din Rusia binecunoscuta și publicului romanesc, a plecat din țara. O parte din presa rusa o numește „tradatoare”. Ea a parasit Federația la patru zile dupa invadarea Ucrainei. Alla, deși are o varsta inaintata (72 de ani) continua sa aiba fani: o mulțime de oameni, de la generațiile URSS și pana la cei 270.000 de ascultatori lunari de pe Spotify, potrivit presei ruse. Vestea plecarii ei a fost descrisa de o parte a presei ruse ca avand „efectul unei bombe care a explodat”. Starul rus a ales parasit țara imediat dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Unii spun ca ar fi in Israel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

