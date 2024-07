Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 26 iunie, in intervalul orar 10.00-12.00 in Baia Mare, str. str. Nisiparilor, pentru lucrari de reparații și modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din…

- Compania Termoenergetica anunta lucrari de modernizare si reparatii la conductele retelei termice din sectoarele 1, 2, 3, 5 si 6. Conform unui comunicat transmis de companie, se vor efectua urmatoarele interventii: – intre Bulevardul I. Ghe. Duca si Piata Garii de Nord din Sectorul 1 se vor executa…

- Veste proasta pentru romanii care au in plan concedii in Grecia sau Bulgaria. Podul „Prieteniei” dintre Giurgiu-Ruse intra in reparații pentru doi ani, pe partea bulgareasca. In acest timp, circulația rutiera se va efectua doar pe o singura banda. Astfel romanii care pleaca spre Bulgaria sau Grecia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi se efectueaza lucrari de reparație la covorul asfaltic, care impun o serie de restricții de trafic pe autostrazi, in județele Sibiu și Alba, astfel Autostrada A1 sens Sebeș catre Sibiu, intre kilometrii 268+700 metri…

- Conform termene.ro, platforma consultata joi, 18 aprilie 2024, Dacor Plast SRL exista pe piata din anul 2003, se ocupa cu fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii si are sediul pe strada Nerva nr. 21, Constanta Pe 17 aprilie 2024, in SEAP, a fost publicat anuntul atribuirii prin…

- Un accident s-a produs pe Brațul Chilia. Autoritațile au trimis in zona ambarcațiuni și elicoptere. Sunt mai multe victime. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de ISU Tulcea, ambarcațiunea s-ar fi rasturnat, dar nu exista persoane disparute in apa. Conducatorul șalupei și asistenta, raniți…

- Cu puțin timp in urma, dispeceratul pentru Situații de Urgența Delta din județul Tulcea a primit un apel la numarul unic de urgența, semnaland un accident naval in zona fermei Tatanir, de pe Brațul Chilia.

- EVENIMENT RUTIER in LOCALITATEA MILCOIU In dimineața aceasta, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea intervin la un eveniment rutier pe DN 7, km 163 + 500 m, soldat cu ranirea a trei persoane. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca, un barbat,…