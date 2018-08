Stiri pe aceeasi tema

- O fregata apartinand Flotei ruse a Marii Negre a localizat si a urmarit, in aprilie, in Marea Mediterana, un submarin nuclear american care facea parte din grupul naval implicat intr-o operatiune militara a Statelor Unite impotriva Siriei, a dezvaluit vineri un oficial militar rus.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intalnire cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, cu care a discutat despre evolutia industriei energetice si proiectele din domeniu in care este implicata Romania. .

- Fregata „Regele Ferdinand” și Dragorul Maritim „Lt. Lupu Dinescu” au facut parte din gruparile navale NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) și SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group) care au desfașurat la finalul lunii iulie, în bazinul Marii Negre, misiuni…

- Presedintele american Donald Trump a trimis Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman - un avocat care la 10 ani a emigrat din Romania in SUA si care este vorbitor fluent de limba romana - pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti.

- Clubul International al Marii Negre este o organizatie regionala, nonguvernamentala si nonprofit ce reuneste mai multe orase de la Marea Neagra, dar si din vecinatatea acesteia, sprijina consolidarea si dezvoltarea cooperarii in zona Marii Negre in domeniile economic, social, cultural, educational,…

- Fregata "Regele Ferdinand" si Dragorul Maritim "Lt. Lupu Dinescu" au plecat astazi din Portul Militar Constanta pentru a se integra in doua grupari navale NATO, care vor desfasura, in bazinul Marii Negre, misiuni de supraveghere a traficului maritim, in conformitate cu masurile stabilite in "Planul…

- Doua bastimente din structura operationala a Comandamentului Flotei au plecat, miercuri, din Constanta pentru a se integra in doua grupari navale NATO, ce desfasoara misiuni de supraveghere a traficului maritim in zona Marii Negre, informeaza un comunicat de presa al Statului Major al Fortelor Navale…

- „Eu respect statul de drept, respect Constituția!” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 11 iulie a.c., la Bruxelles, o declarație de presa la inceputul Summitului NATO de la Bruxelles. Va prezentam in continuare transcrierea declarației de presa: Președintele Romaniei,…