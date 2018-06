O franciza de cafenele intra oficial pe piata din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Esquires Coffee, un jucator international de pe piata de cafenele prezent in Marea Britanie, Canada, Irlanda, Orientul Mijlociu, Australia si Asia, deschide prima unitate din Romania. Aceasta este amplasata in mall-ul Veranda de langa Bucur Obor. Compania va veni pe piata locala in sistem de franciza,…

- Handsome Monk, cafeneaua concept din Park Lake, urmeaza sa deschida anul acesta trei cafenele in sistem franciza in Bucuresti, care au beneficiat de finantarea Start Up Nation. Taxa de franciza este de 10.000 de euro, iar deschiderea unei cafenele...

- Mutare interesanta pe piața aeriana! Apare un nou operator aerian low-cost in țara noastra! Este vorba despre o companie italiana low-cost, care a fost lansata pe piața de doar doi ani. Mai exacat, transportatorul low-cost Ernest Airlines va intra pe piața locala. El va asigura curse aeriene…

- Piața construcțiilor a avut o evoluție pozitiva in 2017, iar cifrele din primul trimestru 2018 arata un trend incurajator, conform unui studiu comandat de Arabesque, cel mai mare distribuitor de materiale de constructii și finisaje din Romania. Pe fondul creșterii economice , cererea de spații de…

- Grupul imobiliar Atrium European Real Estate Limited a anuntat astazi ca va iesi de pe piata din Romania, prin vanzarea Atrium Militari Shopping Center din Bucuresti catre MAS Real Estate, pentru suma de 95 de milioane de euro. Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat valoarea…

- ASF și ASE au inceput in urma cu patru ani un amplu parteneriat care se desfașoara pe mai multe paliere. Primul proiect comun a vizat programul „Tinere talente”, prin intermediul caruia tineri absolvenți ai ASE au desfașurat stagii de internship in cadrul ASF, in departamentele de specialitate din cele…

- Citeste si: Daca autostrazi nu avem, macar sa ii atragem pe investitori cu scoli profesionale. „Prima cutie de viteze automata cu noua trepte de la Sebes a fost asamblata chiar de copiii care au terminat scoala in sistem dual din Alba“ „Degeaba infiintam scoli profesionale daca scoatem absolventi slab…

- Fondul de investitii SEB Investment Management AB din Suedia a preluat 8,45% din capitalul Purcari Wineries, companie care s-a listat la BVB in februarie. Tranzactia a avut loc pe 15 februarie, fondul preluand 1,6 milioane de actiuni. Producatorul de vinuri fondat de Victor Bostan…